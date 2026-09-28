Chaparral no para de temblar: se registraron 12 sismos esta madrugada

El sismo principal ocurrió a las 3:39 a. m., con epicentro ubicado a 17 kilómetros de Roncesvalles, en las coordenadas 3,85 de latitud norte y -75,65 de longitud oeste. El movimiento tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial.
El temblor fue sentido en ciudades como Cali, Pereira y Armenia, además de otros municipios del Eje Cafetero. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños materiales relacionados con estos movimientos.
Posteriormente, hacia las 4:41 a. m., se registró otro sismo en la misma zona, esta vez de magnitud 3,1 y también superficial.
La actividad hace parte de una secuencia sísmica que se ha venido registrando en Chaparral. De acuerdo con el SGC, los movimientos reportados en esta zona han presentado profundidades menores a los 30 kilómetros.
Durante la misma madrugada también se registraron sismos en Los Santos, Santander; Cáceres, Antioquia, e Istmina, Chocó, aunque todos tuvieron magnitudes inferiores a 3.
El SGC explicó que los parámetros de un sismo pueden ser ajustados después de su registro, a medida que se procesa la información obtenida por las estaciones de monitoreo.
Por ahora, las autoridades mantienen el seguimiento a la actividad sísmica en la zona y el SGC continúa invitando a la ciudadanía a reportar si sintió alguno de los movimientos.
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