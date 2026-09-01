Aumentan a 16 los heridos tras atentado en Los Patios

A 16 aumentó la cifra de personas heridas tras el atentado con carro bomba registrado en la noche del 31 de agosto frente a la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander. Entre los lesionados hay siete uniformados, dos de ellos en estado grave y bajo atención en una Unidad de Cuidados Intensivos.

El general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, confirmó además que el ataque dejó una persona fallecida, de nacionalidad venezolana, y señaló que ocho civiles resultaron heridos.

De acuerdo con las autoridades, el atentado habría sido perpetrado por integrantes del Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN. La investigación apunta a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’ como presuntos responsables de planear y ejecutar la acción.

Por alias ‘David’, señalado como jefe de la estructura urbana del ELN en Cúcuta y presunto explosivista, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $800 millones. Por información que permita ubicar a alias ‘Nay’ o ‘Nike’ se ofrecen $150 millones.

El vehículo utilizado en el atentado había sido hurtado en junio de 2024. Según explicó la Policía, un día después del robo su propietario fue encontrado muerto. Posteriormente, el automóvil fue acondicionado como taxi y utilizado para transportar el explosivo.

Las autoridades indicaron que el artefacto contenía aproximadamente 80 kilogramos de amonal y fue activado mediante un sistema de frecuencia radial. El vehículo permaneció entre 15 y 25 segundos frente a la estación antes de la detonación.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, la Policía evalúa los daños ocasionados en sus instalaciones. Este martes, el presidente Abelardo de la Espriella encabezará un Consejo de Seguridad en Cúcuta junto con la cúpula de la Fuerza Pública.