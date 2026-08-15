Murió Yamile Humar a los 86 años, reconocida actriz y escritora colombiana

Su hija, Catalina Aristizábal, fue la encargada de compartir la noticia y dedicarle un emotivo mensaje de despedida, en el que recordó el amor y la huella que dejó su madre a lo largo de su vida.
Yamile Humar construyó una reconocida trayectoria como actriz y escritora, vinculándose durante décadas al mundo de la televisión y las letras en Colombia.
La publicación de Aristizábal generó numerosas muestras de cariño y condolencias para la familia, mientras seguidores y colegas recuerdan el legado de la artista.
La información sobre las causas de su fallecimiento y los detalles de sus exequias aún están por conocerse.
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