Murió reconocido comerciante de Caicedonia tras permanecer 34 días hospitalizado

El hombre permanecía internado en un centro asistencial de Armenia desde el pasado 6 de junio, cuando fue víctima de un ataque con arma blanca mientras se disponía a cerrar su establecimiento comercial, “La Tienda de Titán”.
Pese a los esfuerzos del personal médico, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión.
Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar plenamente al responsable de este hecho.
La muerte de William Bustamante ha generado profundo pesar en Caicedonia, donde era ampliamente conocido y apreciado por la comunidad.
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