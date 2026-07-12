Murió reconocido comerciante de Caicedonia tras permanecer 34 días hospitalizado

Después de permanecer 34 días luchando por su vida, falleció William Bustamante Loaiza, de 66 años, reconocido comerciante de Caicedonia y conocido cariñosamente como “Titán”.

El hombre permanecía internado en un centro asistencial de Armenia desde el pasado 6 de junio, cuando fue víctima de un ataque con arma blanca mientras se disponía a cerrar su establecimiento comercial, “La Tienda de Titán”.

Pese a los esfuerzos del personal médico, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante la agresión.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar plenamente al responsable de este hecho.

La muerte de William Bustamante ha generado profundo pesar en Caicedonia, donde era ampliamente conocido y apreciado por la comunidad.