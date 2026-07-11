Asesinan a joven de 18 años en la zona rural de Tuluá

Un nuevo hecho de violencia se registró en la zona rural de Tuluá, donde fue asesinado con arma de fuego Jorge Armando Velosa Sánchez, un joven de 18 años.

El homicidio ocurrió en el sector de Barragán, en la parte montañosa del municipio. De acuerdo con la información preliminar, las circunstancias del crimen aún son materia de investigación y las autoridades trabajan para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Sin embargo, las difíciles condiciones de orden público en la zona han impedido el ingreso de las autoridades al lugar donde se encuentra la víctima. Por ello, familiares y habitantes del sector adelantan las labores para trasladar el cuerpo hasta el casco urbano de Tuluá, donde se realizará la inspección técnica y los procedimientos judiciales correspondientes.

Este nuevo homicidio vuelve a encender las alarmas por la situación de seguridad que se vive en la zona rural del municipio.