Ataque armado terminó con el secuestro de una comerciante y un hombre herido en el Cauca

La víctima fue identificada como Zulandy Masbuscay, una reconocida comerciante de la región, quien se movilizaba en una camioneta Vitara cuando fue interceptada por varios hombres armados.
De acuerdo con la información preliminar, los atacantes obligaron a la mujer a subir a un vehículo Kia de color gris y huyeron con rumbo al sector de La Yunga, zona rural de Popayán.
Durante el hecho, la persona que acompañaba a la comerciante resultó herida por arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni su estado de salud.
Tras conocerse el caso, unidades de la Fuerza Pública desplegaron operativos en los corredores viales de la zona para tratar de ubicar a la víctima y dar con el paradero de los responsables.
Las autoridades judiciales avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido, mientras el caso genera preocupación por haberse registrado en un corredor donde operan grupos armados ilegales.
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