Murió reconocido cantante vallenato en grave accidente de tránsito

Profunda tristeza ha causado en Tuluá el fallecimiento de Federico Rivero, cantante e integrante de la agrupación Auténtica Renovación Vallenata, quien permanecía hospitalizado desde hacía dos semanas tras sufrir un grave accidente de tránsito en motocicleta.

El siniestro ocurrió durante la Feria de Tuluá, realizada entre el 11 y el 15 de junio. Inicialmente, el artista fue atendido en un centro asistencial del municipio, pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitido a una clínica especializada en Cali, donde permaneció bajo observación médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud por salvarle la vida, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

Federico Rivero era ampliamente reconocido en Tuluá por su trayectoria en la música vallenata y por su participación en múltiples eventos y presentaciones de la región, donde se ganó el cariño del público gracias a su talento y carisma.

Su muerte ha generado numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos, colegas y seguidores, quienes lamentan la partida de uno de los artistas más apreciados del género vallenato en el municipio.