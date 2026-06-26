Dany Cardona y Anderson Raura se preguntan “Pa’ qué me llamas”

Luego del éxito que han obtenido, DANY CARDONA Y ANDERSON RAURA, exponentes de la música popular de manera individual tanto en Colombia como en Ecuador, estos dos jóvenes ahora se unen para crear una canción llena de desprecio, dolor y sentimiento que lleva por nombre “PA' QUÉ ME LLAMAS” y se postula como la nueva carta de presentación para esos amores que hicieron daño y ahora quieren volver. La canción que fue grabada y producida en Colombia en los estudios de Salvaje bajo la dirección y producción de Georgy Parra, es una composición de Anderson Raura y José Aníbal Buitrago Zuleta en esta dos hombres narran el desprecio que sienten por esa mujer que alguna vez les mintió, los engañó y de manera descarada se burlo de ellos pero que ahora pretende volver como si no pasara nada. Esta es una unión única y majestuosa pues son dos voces juveniles y frescas que se complementan de manera perfecta pues cada uno aporta desde su interpretación ese toque perfecto entre la ranchera y la música popular. El videoclip de "Pa' qué me llamas" se grabó en el reconocido restaurante-bar Gala ubicado en el Parque Lleras de la ciudad de Medellín, esta historia fue producida por el equipo de Tudot Media en colaboración con Mano de Obra, bajo la dirección de Jesús Manuel Orozco, quién se destaca en videos musicales y comerciales en Colombia. El director quiso retratar una dualidad en los personajes Dany y Anderson y la modelo, en la que ella constantemente los llama, pero ellos se niegan y le dedican la canción. Además la historia se mezcla con excelentes tomas de bailarines profesionales de tango y un maestro del bandoneón para representar la elegancia de las notas y referencias al tango que tiene la canción. Sin duda estos dos nuevos talentos de la música de despecho se han convertido en referentes para esta nueva generación musical, sus canciones han cautivado a grandes y chicos en latino américa y los postulan como los nuevos ídolos del regional, esta unión marca el inicio de una era en donde se cautivarán nuevos corazones con sonidos actuales pero que a la vez con servan la esencia de la música de despecho de siempre. "PA' QUÉ ME LLAMAS” estará disponible a través de plataformas digitales y YouTube desde este 25 de junio mientras los artistas siguen recorriendo sus territorios llevando en vivo sus shows y presentando al público este nuevo hijo que próximamente sin duda será un éxito.