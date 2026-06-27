Cayó en Ecuador el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba

La detención se produjo en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación y una notificación roja de Interpol, tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, Interpol Colombia, la Secretaría Distrital de Seguridad y las autoridades ecuatorianas.
De acuerdo con la investigación, Foster Martinson habría ingresado al apartamento donde se encontraba la víctima, la habría agredido hasta causarle la muerte y posteriormente ocultó su cuerpo dentro de una maleta antes de abandonar el lugar.
El caso fue descubierto el 22 de junio, cuando una trabajadora encontró el cadáver en el inmueble alquilado a través de Airbnb. Desde entonces, las autoridades recopilaron evidencia forense y analizaron cámaras de seguridad que permitieron identificar al ciudadano británico como principal sospechoso.
La Fiscalía adelantará ahora los trámites para solicitar su traslado a Colombia, donde deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
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