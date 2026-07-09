Murió Rafael Antonio Niño, el hombre que conquistó seis Vueltas a Colombia

Conocido como «El Niño de Cucaita», dejó una huella imborrable en la historia del ciclismo nacional gracias a una carrera llena de éxitos. Hasta hoy, continúa siendo el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, competencia que conquistó en seis oportunidades: 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, un récord que aún permanece vigente.
A ese histórico registro se suman cinco títulos del Clásico RCN, obtenidos entre 1971 y 1976, consolidándose como el pedalista más dominante del país durante la década de los setenta y una de las mayores figuras del ciclismo colombiano.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el exciclista y periodista deportivo Héctor Urrego, quien informó que el deportista enfrentaba complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar.
Con su partida, Colombia despide a una de las máximas leyendas del «caballito de acero», cuyo legado seguirá siendo un referente para las nuevas generaciones del ciclismo nacional.
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