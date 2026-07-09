Murió Rafael Antonio Niño, el hombre que conquistó seis Vueltas a Colombia

El ciclismo colombiano está de luto tras el fallecimiento de Rafael Antonio Niño, uno de los más grandes referentes de este deporte en el país. El histórico pedalista boyacense murió este jueves a los 76 años en Tunja, donde permanecía bajo atención médica debido a una enfermedad pulmonar.

Conocido como «El Niño de Cucaita», dejó una huella imborrable en la historia del ciclismo nacional gracias a una carrera llena de éxitos. Hasta hoy, continúa siendo el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, competencia que conquistó en seis oportunidades: 1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980, un récord que aún permanece vigente.

A ese histórico registro se suman cinco títulos del Clásico RCN, obtenidos entre 1971 y 1976, consolidándose como el pedalista más dominante del país durante la década de los setenta y una de las mayores figuras del ciclismo colombiano.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el exciclista y periodista deportivo Héctor Urrego, quien informó que el deportista enfrentaba complicaciones derivadas de una enfermedad pulmonar.

Con su partida, Colombia despide a una de las máximas leyendas del «caballito de acero», cuyo legado seguirá siendo un referente para las nuevas generaciones del ciclismo nacional.