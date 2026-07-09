Campaz rompió el silencio y respondió a las críticas tras la eliminación de Colombia

Dos días después de la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, Jáminton Campaz publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo de los hinchas, lamentó el resultado y se refirió a las críticas que ha recibido tras el partido frente a Suiza.

El extremo, de 26 años, aseguró que representar al país en una Copa del Mundo fue uno de los mayores logros de su carrera. «Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre», escribió.

Campaz también agradeció el respaldo de la afición y de su familia durante el torneo, destacando que estuvieron a su lado tanto en los momentos de alegría como en los más difíciles. Además, reconoció el dolor que dejó la eliminación y afirmó que el grupo compartía la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

«Comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta», expresó.

El jugador de Rosario Central fue uno de los más señalados tras desperdiciar una clara oportunidad de gol en el minuto 115 del partido ante Suiza. Luego de una asistencia de Daniel Muñoz, quedó mano a mano con el arquero Gregor Kobel, pero su remate se fue por encima del travesaño. Minutos después, Colombia cayó en la tanda de penales y quedó eliminada del Mundial.

Finalmente, Campaz hizo un llamado al respeto y rechazó los mensajes ofensivos que ha recibido en redes sociales, donde incluso decidió desactivar los comentarios de algunas de sus publicaciones.

«El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio ni vivir con miedo», concluyó el atacante.