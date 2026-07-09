La FCF ya tomó una decisión sobre el futuro de Néstor Lorenzo tras el Mundial

Aunque la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 desató una ola de críticas contra Néstor Lorenzo, todo indica que el técnico argentino seguirá al frente del combinado nacional.

De acuerdo con información conocida por medios cercanos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el Comité Ejecutivo le presentó de manera unánime una propuesta para que continúe como entrenador de la Tricolor tras su participación en la Copa del Mundo. La decisión estaría ahora a la espera de la respuesta oficial del estratega.

La continuidad de Lorenzo se sustenta en los resultados obtenidos durante su proceso, entre ellos el subcampeonato de la Copa América 2024, la clasificación directa al Mundial y el paso a los octavos de final del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El periodista César Augusto Londoño también aseguró que el técnico seguiría al mando del equipo, con la mira puesta en la preparación para la Copa América 2028 y el inicio del nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030.

La posibilidad de mantener a Lorenzo en el cargo ya había sido anticipada semanas atrás por el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, quien manifestó que la intención de la dirigencia era darle continuidad al proyecto deportivo, independientemente del resultado obtenido en la Copa del Mundo.

Tras el regreso de la Selección Colombia al país, se espera que en los próximos días se oficialice la decisión sobre el futuro del entrenador argentino, quien, pese a la eliminación, mantendría el respaldo de la Federación.