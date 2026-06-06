Murió otra de las víctimas del accidente entre Zarzal y Roldanillo

Con este fallecimiento, el siniestro deja un saldo de dos víctimas mortales y una persona herida. Una de las primeras víctimas identificadas fue Juan Manuel Zapata, hermano del sacerdote Juan Camilo Zapata, integrante de la Diócesis de Cartago y párroco de la iglesia San José, en el municipio de La Unión.
Tras conocerse la tragedia, el obispo de la Diócesis de Cartago expresó un mensaje de solidaridad y condolencias al sacerdote y a su familia por la pérdida de su ser querido.
El accidente se registró hacia la medianoche del pasado domingo y, aunque el lesionado fue trasladado oportunamente a un centro asistencial, las autoridades de tránsito, la Policía Nacional y los organismos de socorro continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas que originaron este hecho que enluta al norte del Valle del Cauca.
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