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Murió otra de las víctimas del accidente entre Zarzal y Roldanillo

En las últimas horas fue confirmada la muerte de Víctor Martínez, una de las personas que permanecía bajo atención médica tras el grave accidente de tránsito ocurrido hace ocho días en la vía que comunica a los municipios de Zarzal y Roldanillo.

Con este fallecimiento, el siniestro deja un saldo de dos víctimas mortales y una persona herida. Una de las primeras víctimas identificadas fue Juan Manuel Zapata, hermano del sacerdote Juan Camilo Zapata, integrante de la Diócesis de Cartago y párroco de la iglesia San José, en el municipio de La Unión.

Tras conocerse la tragedia, el obispo de la Diócesis de Cartago expresó un mensaje de solidaridad y condolencias al sacerdote y a su familia por la pérdida de su ser querido.

El accidente se registró hacia la medianoche del pasado domingo y, aunque el lesionado fue trasladado oportunamente a un centro asistencial, las autoridades de tránsito, la Policía Nacional y los organismos de socorro continúan adelantando las investigaciones para establecer las causas que originaron este hecho que enluta al norte del Valle del Cauca.

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