¡Colombia al Mundial! La Tricolor Femenina aseguró su cupo a Brasil 2027

El único tanto del compromiso llegó al minuto 13 por intermedio de Gisela Robledo, en un duelo intenso y muy disputado que le permitió a la Tricolor sumar tres puntos decisivos en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.
Con este resultado, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia alcanzó 17 puntos y, además de sellar su boleto a la cita orbital, se mantiene en la pelea por el título del certamen continental.
Ahora, Colombia se prepara para enfrentar a Paraguay en Asunción, donde buscará cerrar una destacada campaña con un nuevo campeonato.
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