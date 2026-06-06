¡Colombia al Mundial! La Tricolor Femenina aseguró su cupo a Brasil 2027

La Selección Colombia Femenina celebró en Cali su clasificación a la Copa Mundial de Brasil 2027 tras vencer 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 13 por intermedio de Gisela Robledo, en un duelo intenso y muy disputado que le permitió a la Tricolor sumar tres puntos decisivos en la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia alcanzó 17 puntos y, además de sellar su boleto a la cita orbital, se mantiene en la pelea por el título del certamen continental.

Ahora, Colombia se prepara para enfrentar a Paraguay en Asunción, donde buscará cerrar una destacada campaña con un nuevo campeonato.