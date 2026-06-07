Desplome en Unicentro Medellín dejó varios lesionados

Una emergencia se registró este sábado en el centro comercial Unicentro Medellín, luego del colapso de una parte de la cubierta del techo en una zona cercana a la salida principal que comunica con la Avenida Bolivariana.

El incidente generó momentos de pánico entre visitantes y trabajadores del lugar. De manera preliminar, las autoridades reportaron entre siete y diez personas lesionadas, quienes fueron atendidas por los organismos de salud tras la rápida reacción del personal de emergencia.

Al sitio llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, ambulancias y equipos de socorro para asistir a los afectados, acordonar el área y evaluar las condiciones de la estructura, con el fin de evitar nuevos riesgos.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el centro comercial activó de inmediato sus protocolos de emergencia y confirmó que, hasta el momento, los heridos presentan lesiones leves. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas del desplome y establecer si existen afectaciones adicionales en la infraestructura.