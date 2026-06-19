Murió mujer tras explotar un celular que cargaba dentro de un carro

Una mujer de 47 años falleció luego de permanecer varios días en estado crítico tras resultar gravemente herida por la explosión de un teléfono celular que se encontraba conectado al cargador dentro de un automóvil en la provincia de Córdoba, Argentina.

La víctima fue identificada como María Lucila Pagani, quien viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando, por causas que son materia de investigación, la batería del dispositivo explotó dentro del vehículo. El hecho provocó momentos de pánico y habría ocasionado que el conductor perdiera el control del carro.

Tras el estallido, el automóvil terminó chocando contra una alcantarilla ubicada al costado de la vía. Mientras el conductor resultó prácticamente ileso, Pagani sufrió graves quemaduras, lesiones en las vías respiratorias y múltiples traumatismos producto del accidente.

La mujer fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció internada bajo asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su estado de salud se deterioró y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia causó conmoción en Argentina, donde María Lucila Pagani era reconocida por su trayectoria académica. Era licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), contaba con estudios de posgrado en Italia y una destacada carrera en los campos de la educación, la comunicación y la gestión cultural.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que rodearon la explosión del dispositivo móvil.