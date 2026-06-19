Cierran la vía Panamericana entre Cali y Popayán por posible explosivo

Las autoridades mantienen cerrado este viernes un tramo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, a la altura de la vereda El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca, tras el hallazgo de un objeto sospechoso que podría corresponder a un artefacto explosivo.

La situación fue reportada sobre las 9:20 de la mañana y obligó a activar los protocolos de seguridad. Unidades del Ejército Nacional y la Policía acordonaron la zona mientras equipos especializados antiexplosivos realizan las verificaciones correspondientes.

Debido al procedimiento, el tránsito permanece suspendido en ambos sentidos de este importante corredor vial, generando extensos represamientos y congestión vehicular entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar desplazamientos por el sector hasta que finalicen las inspecciones y se determine si existe o no riesgo para la comunidad.

La movilidad será restablecida una vez concluyan las labores de verificación en el lugar.

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