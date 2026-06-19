A la cárcel alias ‘Chalá’, señalado por el crimen de periodista

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Edison Chalá Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc y señalado por las autoridades como uno de los responsables del asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido en mayo de este año en Briceño, Antioquia.

Alias ‘Chalá’ fue capturado el pasado 13 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, durante un operativo de la Dijín. Junto a él fueron detenidos cinco hombres que, según la Fiscalía, le prestaban servicios de escolta sin contar con autorización legal para portar armas o ejercer labores de seguridad.

El procesado fue imputado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de concierto para delinquir agravado. Las investigaciones indican que hacía parte del frente Darío Gutiérrez de las disidencias y que estaría involucrado en extorsiones, homicidios y ataques contra infraestructura en varias zonas del país.

Además, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo ha señalado como uno de los principales responsables del homicidio del periodista Mateo Pérez, quien desapareció mientras realizaba un cubrimiento sobre la violencia en Briceño y fue hallado sin vida el pasado 8 de mayo.

Las autoridades consideran a alias ‘Chalá’ una pieza clave dentro de la estructura criminal liderada por alias ‘Calarcá’ y continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer su presunta participación en otros hechos violentos.