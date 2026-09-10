Murió mujer herida en el colapso de la Basílica de Cartago

Cartago vuelve a vivir un momento de dolor a raíz de las consecuencias que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. Alba Ernestina Buitrago Chica, una de las personas que resultó gravemente herida durante la emergencia, falleció luego de permanecer varias semanas bajo atención médica.

‘Albita’, como era llamada por familiares, amigos y compañeros, había resultado afectada por el colapso parcial del techo de la Basílica San Francisco de Cartago durante el fuerte movimiento sísmico.

Desde entonces permanecía hospitalizada debido a la gravedad de las lesiones. Aunque recibió atención médica especializada, en los últimos días su estado de salud se complicó y finalmente se confirmó su fallecimiento, ocurrido cuando estaba cerca de cumplirse un mes de la tragedia.

La noticia causó tristeza entre la comunidad educativa, pues Buitrago era ampliamente conocida por su labor como secretaria de la Institución Educativa Normal Superior Santa Ana (Santa María), donde durante años compartió con docentes, estudiantes y familias.

Esta semana, sus seres queridos, compañeros de trabajo y ciudadanos se reunieron para acompañar sus honras fúnebres y darle el último adiós.

La muerte de Alba Ernestina Buitrago deja nuevamente en evidencia las profundas consecuencias humanas que continúa dejando el terremoto en diferentes municipios del Valle del Cauca.