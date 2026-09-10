7:34 a. m.: el momento en que Cali se detuvo para recordar a sus víctimas

El acto conmemorativo se realizó desde el barrio Capri, con la presencia de familiares y allegados de las víctimas, quienes recordaron a sus seres queridos y compartieron un momento de reflexión.
Pero el homenaje también se trasladó a las calles. A la misma hora, cientos de caleños hicieron sonar los pitos de sus vehículos para recordar a quienes fallecieron y enviar un mensaje de unión y esperanza.
Videos compartidos en redes sociales muestran cómo conductores se sumaron al homenaje desde diferentes puntos de la ciudad, convirtiendo el sonido de las bocinas en una expresión colectiva de memoria.
“Nos vamos a levantar” fue uno de los mensajes que acompañó esta jornada, en la que Cali recordó el dolor que dejó el terremoto, pero también la fuerza de una ciudad que busca reconstruirse y salir adelante.
🕊️ Cali no olvida a sus víctimas.
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