7:34 a. m.: el momento en que Cali se detuvo para recordar a sus víctimas

A las 7:34 de la mañana, justo cuando se cumplió un mes del terremoto que sacudió a Cali, las campanas de diferentes iglesias de la ciudad sonaron durante 90 segundos como homenaje a las 154 personas que perdieron la vida en la tragedia.