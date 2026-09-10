Gobierno expide 11 decretos para atender a los damnificados del terremoto

El Gobierno nacional expidió 11 decretos de emergencia económica para atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto y avanzar en la reconstrucción de los territorios afectados.

Según el último reporte de la UNGRD, el sismo deja 331 muertos, 4.505 heridos y más de 1,2 millones de personas afectadas en 476 municipios. Además, 36.326 viviendas quedaron destruidas y otras 202.002 presentan daños.

Entre las principales medidas está la creación del Fondo Milagro, que reunirá recursos del presupuesto nacional, donaciones, créditos, regalías y aportes públicos y privados para financiar la reconstrucción.

También se habilitó el mecanismo de Obras por Impuestos en todos los municipios declarados en emergencia, permitiendo que empresas destinen hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos como viviendas, colegios, hospitales y vías.

Otra medida permitirá que alcaldías y gobernaciones de todo el país transfieran recursos a los territorios afectados, buscando apoyar a los municipios con menor capacidad financiera.

En salud, los decretos facilitarán el uso de excedentes del FONPET para reconstruir hospitales públicos. En educación, se habilitarán espacios alternos para garantizar las clases y se podrá reorganizar el calendario escolar.

El paquete también contempla medidas para recuperar el servicio de energía, facilitar trámites y realizar una caracterización más precisa de las personas damnificadas.

En total, las medidas buscan pasar de la atención de emergencia a la reconstrucción y recuperación económica de las zonas golpeadas por el terremoto.