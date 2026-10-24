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La violencia vuelve a ser noticia en zona rural de Ansermanuevo

Un nuevo hecho de violencia se registró en el norte del Valle del Cauca. Un hombre murió este viernes en el sector de Gramalote, zona rural de Ansermanuevo, donde las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido.

La víctima habría sido identificada como Jorge Marulanda. Por ahora, no se conocen detalles sobre las circunstancias del crimen.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.

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