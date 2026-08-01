Murió joven que fue atacado a tiros dentro de un local en Buga

El ataque se registró en la carrera 8 entre calles 10 y 11, cuando la víctima se encontraba al interior de un establecimiento comercial. Según la información preliminar, varios hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.
Juan Sebastián fue auxiliado y trasladado en una motocicleta hasta un centro asistencial, donde los médicos lograron estabilizarlo inicialmente. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció en la mañana de este viernes.
De acuerdo con información conocida por este medio, tras el atentado la Policía inició un operativo que permitió seguir el rastro de los presuntos responsables. Como resultado, en la madrugada del jueves fueron capturados dos hombres que serían los autores materiales del homicidio.
Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre el caso y el proceso judicial que enfrentarán los capturados.
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