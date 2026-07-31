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Abren al tránsito la nueva Calle 26 de Tuluá

La nueva conexión vial de la Calle 26, entre las carreras 18 y 20, ya fue habilitada al tránsito en Tuluá, permitiendo una mejor movilidad para quienes se desplazan diariamente entre el occidente y el centro de la ciudad.

La intervención comprendió la construcción de 210 metros lineales de vía, de los cuales 150 metros fueron ejecutados en pavimento rígido y los 60 metros restantes correspondieron a trabajos de mejoramiento vial. Además, el proyecto incluyó la instalación de luminarias LED, señalización horizontal, un nuevo cruce semafórico y la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado.

Con la apertura de este tramo se espera reducir los tiempos de desplazamiento y descongestionar corredores cercanos que soportan un alto flujo vehicular. El nuevo sistema semafórico también busca mejorar la seguridad en la intersección, tanto para conductores como para peatones.

Habitantes y comerciantes del sector señalaron que la iluminación instalada representa un cambio importante para una zona que durante años registró problemas de visibilidad y era percibida como insegura durante las noches.

La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Gustavo Vélez Román, indicó que esta obra hace parte de las intervenciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial de la ciudad y mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Tuluá. Con la habilitación de la nueva Calle 26, el corredor queda oficialmente al servicio de la comunidad.

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