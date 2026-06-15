Murió hombre que había sido atacado con arma blanca en Trujillo

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Fernando Posso, quien había resultado gravemente herido en medio de un ataque con arma blanca ocurrido en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información conocida, el hecho se registró cuando la víctima se encontraba en un supermercado de esta localidad. Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado al hospital del municipio, donde recibió atención médica de urgencia.

Debido a la gravedad de las heridas, Posso fue remitido posteriormente a una clínica de Tuluá. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico, en las últimas horas se confirmó su deceso.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del ataque, esclarecer los móviles del hecho y dar con el paradero de los responsables.