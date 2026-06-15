César Gaviria permanece hospitalizado tras intervención quirúrgica

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el expresidente de Colombia y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, continúa hospitalizado luego de ser sometido a una intervención quirúrgica abdominal.

A través de un comunicado, el centro asistencial informó que el exmandatario, de 79 años, se encuentra bajo manejo médico integral y multidisciplinario, presentando una evolución clínica satisfactoria y estable durante su proceso de recuperación.

Aunque la institución no entregó detalles sobre el procedimiento realizado, versiones cercanas al dirigente político señalan que la cirugía estaría relacionada con una leve obstrucción intestinal. Asimismo, se indicó que cualquier actualización sobre su estado de salud será divulgada de acuerdo con su evolución y por solicitud de la familia.

La información oficial también sirvió para desmentir rumores que circularon recientemente en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento del exjefe de Estado. Por el contrario, el reporte médico señala que Gaviria permanece estable y continúa recuperándose favorablemente.