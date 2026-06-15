¡ENTÉRESE!: Programación de LUNES de Feria en Tuluá

Durante el día continuarán las exposiciones comerciales y agropecuarias, así como las actividades en los diferentes pabellones y espacios de entretenimiento. Uno de los eventos destacados será la Cabalgata Infantil, una tradición que busca integrar a los más pequeños en esta importante festividad del municipio.
En horas de la tarde y la noche, el Pueblito Tulueño y la Tarima de la Industria de Licores del Valle serán escenario de las últimas presentaciones artísticas de la feria, ofreciendo al público una variada agenda musical para despedir esta edición.
Con una programación pensada para toda la familia, la Feria de Tuluá bajará el telón este lunes, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales, turísticos y económicos más importantes del centro del Valle del Cauca.
Deja una respuesta