Murió Glauco Cedeño, símbolo de la música andina colombiana y orgullo de Tuluá

La cultura colombiana está de luto tras el fallecimiento del maestro Glauco Cedeño Ochoa, reconocido músico, compositor, arreglista y médico nacido en Tuluá, quien murió en la madrugada de este jueves en Bogotá, ciudad donde residía desde hace varios años.

Hijo del recordado maestro Héctor Cedeño Paredes, fundador del tradicional Festival de Música Santa Cecilia, Glauco Cedeño dedicó gran parte de su vida a la promoción y conservación de la música andina colombiana, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas de este género en el país.

Además de su destacada carrera profesional en la medicina, fue integrante de la histórica Estudiantina Cedeño, agrupación que durante décadas ha sido referente de la música tradicional colombiana y patrimonio cultural de Tuluá. Año tras año participó activamente en el Festival Santa Cecilia, evento creado por su padre en 1959 y considerado uno de los más importantes de la región.

Su legado trascendió las fronteras del Valle del Cauca. Durante su paso por Nariño, donde ejerció como médico, entabló una estrecha amistad con el compositor y bandolista Plinio Herrera Timarán, quien le dedicó la reconocida polca “Glauco Cedeño” en agradecimiento por el apoyo brindado durante un difícil momento de salud. La obra se convirtió con el tiempo en una de las piezas más apreciadas dentro del repertorio de la música andina colombiana.

Familiares, amigos, músicos y gestores culturales han expresado su pesar por la partida del maestro, recordándolo no solo por su talento artístico, sino también por su calidad humana, sencillez y aporte a la preservación de las tradiciones musicales del país.

Con su fallecimiento, Tuluá pierde a uno de sus más destacados exponentes culturales y Colombia despide a un hombre que dedicó su vida al arte, la educación musical y la construcción de un valioso legado para las nuevas generaciones.