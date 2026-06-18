Más de 204.000 vehículos están en mora con el impuesto en el Valle

La Gobernación del Valle del Cauca alertó que más de 204.000 propietarios de vehículos matriculados en el departamento se encuentran en mora con el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026.

Según informó el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, los vehículos que presentan retrasos en el pago son aquellos cuyas placas están comprendidas entre los números 000 y 666, plazo que ya venció dentro del calendario tributario establecido para este año.

María Victoria Machado, directora de Hacienda del Valle, hizo un llamado a los contribuyentes para que se pongan al día y eviten sanciones económicas. La funcionaria recordó que la sanción mínima por no pagar oportunamente asciende a 262.000 pesos, valor al que se suman intereses diarios de mora.

Además, advirtió que quienes continúen incumpliendo esta obligación podrían enfrentar procesos de cobro coactivo, lo que podría derivar en embargos de cuentas bancarias y otros bienes.

“Entre más tiempo pase sin cancelar la obligación, mayor será la deuda. Incluso podría incrementarse significativamente por los intereses y las sanciones establecidas por la ley”, explicó la funcionaria.

La administración departamental recordó que los recursos obtenidos a través del impuesto vehicular son destinados a programas de salud, educación, infraestructura y otras inversiones que benefician a los habitantes del Valle del Cauca.

Por otra parte, la Gobernación recordó que los propietarios de vehículos con placas entre 667 y 999, así como de motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos, tienen plazo hasta el próximo 30 de junio para realizar el pago sin generar sanciones.

El impuesto puede cancelarse de manera virtual a través del portal oficial habilitado por la Gobernación o en los diferentes puntos de atención y entidades bancarias autorizadas en municipios como Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Zarzal, Sevilla, Roldanillo, Jamundí, Florida y Buenaventura.