Murió en ataque armado tras el clásico vallecaucano

Un ataque con arma de fuego ocurrido en la noche del sábado 7 de noviembre terminó con la vida de un hombre en Guadalajara de Buga. El hecho se registró en el barrio Fuenmayor, minutos después de que terminara el clásico vallecaucano de fútbol.

La víctima fue identificada como Jadier Saavedra, conocido popularmente como ‘El Loco’, quien se encontraba departiendo con amigos en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 8.ª con calle 18.

Según las primeras versiones, un hombre armado llegó al lugar y le disparó, causándole la muerte en el sitio. Al parecer, las personas que estaban en el establecimiento habían visto el partido de fútbol por televisión antes del ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar al responsable.