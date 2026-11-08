Falleció otro integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta

La tragedia que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta el pasado 26 de octubre suma una nueva víctima. En la madrugada de este domingo 8 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Radamel Uribe Navarro, quien permanecía bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el siniestro.

El músico permaneció cerca de dos semanas en un centro médico de alta complejidad en Valledupar, luego de que el bus en el que viajaba junto a otros integrantes de la agrupación cayera desde un puente sobre el río Ariguaní, en inmediaciones de Bosconia, Cesar.

Con su muerte, asciende a tres el número de integrantes de la agrupación que perdieron la vida a raíz del accidente. Uribe se suma al corista Geovanny Lobo y al guitarrista Harold Santana, fallecidos anteriormente.

La noticia enluta nuevamente al mundo vallenato, que sigue atento a la recuperación de los demás afectados por esta tragedia.