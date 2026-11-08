Así se mueve la tabla tras el clásico vallecaucano

El empate sin goles en el clásico vallecaucano dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana. América de Cali y Deportivo Cali se mantienen dentro del grupo de los ocho, pero todavía tienen una última jornada por disputar para asegurar su clasificación.

Con los resultados registrados hasta el momento, así se encuentra el grupo de los ocho:

Atlético Nacional: 39 puntos. América de Cali: 36 puntos. Deportivo Cali: 34 puntos. Atlético Bucaramanga: 29 puntos. Independiente Medellín: 29 puntos. Independiente Santa Fe: 28 puntos. Millonarios: 27 puntos. Águilas Doradas: 25 puntos.

En la última fecha, América visitará a Deportivo Pereira, mientras que el Deportivo Cali recibirá al Deportes Tolima. Los horarios de estos compromisos están pendientes de confirmación por parte de la Dimayor.

Antes de cerrar la fase de todos contra todos, el equipo escarlata también tendrá que afrontar la semifinal de ida de la Copa Colombia frente a Internacional de Bogotá, este martes 10 de noviembre, a las 8:30 p. m.