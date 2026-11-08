Así se mueve la tabla tras el clásico vallecaucano

Con los resultados registrados hasta el momento, así se encuentra el grupo de los ocho:
- Atlético Nacional: 39 puntos.
- América de Cali: 36 puntos.
- Deportivo Cali: 34 puntos.
- Atlético Bucaramanga: 29 puntos.
- Independiente Medellín: 29 puntos.
- Independiente Santa Fe: 28 puntos.
- Millonarios: 27 puntos.
- Águilas Doradas: 25 puntos.
En la última fecha, América visitará a Deportivo Pereira, mientras que el Deportivo Cali recibirá al Deportes Tolima. Los horarios de estos compromisos están pendientes de confirmación por parte de la Dimayor.
Antes de cerrar la fase de todos contra todos, el equipo escarlata también tendrá que afrontar la semifinal de ida de la Copa Colombia frente a Internacional de Bogotá, este martes 10 de noviembre, a las 8:30 p. m.
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