Más de 40 familias en Tuluá reciben un nuevo impulso tras el terremoto

Más de 40 familias rurales de Tuluá recibieron semillas, fertilizantes, abono orgánico y herramientas para retomar sus actividades productivas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

La entrega fue realizada por la Alcaldía de Tuluá, a través de la SEDAMA, como parte de las acciones para apoyar la recuperación económica de las comunidades rurales y ayudar a las familias que dependen del campo como principal fuente de ingresos.

Los kits fueron entregados a habitantes de diferentes veredas, corregimientos y asociaciones, entre ellas la comunidad de La Iberia. Los insumos permitirán fortalecer los cultivos, recuperar unidades productivas y avanzar en la reactivación del comercio rural.

“Queremos que nuestras familias rurales puedan ponerse de pie nuevamente y activar rápidamente sus producciones, que finalmente son su sustento de vida”, señaló Santiago Guzmán, secretario Privado de la Alcaldía de Tuluá.

La iniciativa busca que las familias afectadas puedan recuperar progresivamente su capacidad de producción y volver a generar ingresos para sus hogares.