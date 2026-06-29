Aumentan a 1.719 los muertos por los terremotos en Venezuela

La tragedia provocada por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Este lunes, las autoridades actualizaron el balance oficial y confirmaron que el número de víctimas fatales ascendió a 1.719 personas.

De acuerdo con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, también se reportan 5.034 personas heridas y 855 edificios afectados, mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por el desastre.

En medio de la emergencia, el Consulado General de Colombia en Caracas habilitó una línea de atención y un centro de acopio para brindar apoyo a los ciudadanos colombianos afectados por los sismos y canalizar la ayuda humanitaria.

Entretanto, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que regresará “pronto” a Venezuela para acompañar a la población afectada por la tragedia.

Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas, mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia a miles de familias damnificadas.