Aumentan a 1.719 los muertos por los terremotos en Venezuela

De acuerdo con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, también se reportan 5.034 personas heridas y 855 edificios afectados, mientras los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por el desastre.
En medio de la emergencia, el Consulado General de Colombia en Caracas habilitó una línea de atención y un centro de acopio para brindar apoyo a los ciudadanos colombianos afectados por los sismos y canalizar la ayuda humanitaria.
Entretanto, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que regresará “pronto” a Venezuela para acompañar a la población afectada por la tragedia.
Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas, mientras continúan las operaciones de rescate y asistencia a miles de familias damnificadas.
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