Motos, licor y falta de controles: la denuncia en Toro que refleja un problema de muchos

César Arias, director de CNC La Unión, cuestionó la ausencia de controles frente a motociclistas y personas que, según señaló, se encontrarían en estado de embriaguez al momento del cierre de los establecimientos comerciales.
La situación, de acuerdo con la denuncia, estaría relacionada con hechos que se presentan en horas de la madrugada en los alrededores del parque principal y que generan preocupación entre residentes y comerciantes.
Más allá de los controles policiales, el debate también apunta a la responsabilidad de diferentes actores. ¿Qué papel deberían asumir los padres, las autoridades y los propios jóvenes? ¿Son suficientes los operativos de control o se requieren medidas adicionales de prevención, educación y sanción?
El interrogante que queda sobre la mesa es cuál sería una acción realmente efectiva para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose, especialmente durante las noches de mayor actividad comercial y de entretenimiento.
Deja una respuesta