Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras audiencia de imputación

Después de permanecer 137 días en silencio, el periodista Jorge Alfredo Vargas se pronunció por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de acoso sexual. El comunicador aseguró que solo durante la audiencia realizada este martes conoció de manera concreta los hechos por los que está siendo investigado.

Vargas explicó que durante estos meses optó por no hacer declaraciones públicas, aunque calificó ese silencio como “doloroso”, pues, según afirmó, tuvo que ver cómo su nombre y su familia se veían afectados sin conocer con precisión las acusaciones en su contra.

“Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta”, expresó el periodista, quien aseguró que a partir de ahora ejercerá su defensa junto a su equipo de abogados.

El comunicador reiteró que es inocente y manifestó que será la justicia la encargada de esclarecer lo ocurrido con base en las pruebas que hagan parte del proceso.

El caso continúa en curso y será la autoridad judicial competente la que determine las responsabilidades correspondientes.