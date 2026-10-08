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¿Subirán los precios? La alerta por el nuevo cobro a la carga en Buenaventura

El nuevo cobro por movilizar mercancías en Buenaventura podría encarecer el comercio exterior colombiano. La ANDI advirtió que la tarifa establecida por la Alcaldía podría generar sobrecostos superiores a $84.000 millones anuales para la cadena logística del país.

El Decreto Distrital 0338 de 2026 fijó un cobro de $4.235 por tonelada de carga que entre o salga de los terminales portuarios. Así, un tractocamión que transporte 30 toneladas tendría un costo adicional de $127.050 por operación.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, pidió revisar la medida y evaluar alternativas para financiar las mejoras viales sin trasladar nuevos costos a empresarios, transportadores y consumidores.

La preocupación radica en la importancia de Buenaventura para el abastecimiento nacional. Por este puerto ingresa el 50 % del trigo importado, el 32 % del maíz y la soya destinados a la producción de alimentos y proteína animal, y el 54 % de las materias primas importadas para fertilizantes.

El gremio advierte que el cobro podría aumentar los costos de importación y exportación y terminar reflejándose en los precios que pagan los colombianos.

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