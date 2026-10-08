¿Subirán los precios? La alerta por el nuevo cobro a la carga en Buenaventura

El nuevo cobro por movilizar mercancías en Buenaventura podría encarecer el comercio exterior colombiano. La ANDI advirtió que la tarifa establecida por la Alcaldía podría generar sobrecostos superiores a $84.000 millones anuales para la cadena logística del país.