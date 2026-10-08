¿Subirán los precios? La alerta por el nuevo cobro a la carga en Buenaventura

El Decreto Distrital 0338 de 2026 fijó un cobro de $4.235 por tonelada de carga que entre o salga de los terminales portuarios. Así, un tractocamión que transporte 30 toneladas tendría un costo adicional de $127.050 por operación.
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, pidió revisar la medida y evaluar alternativas para financiar las mejoras viales sin trasladar nuevos costos a empresarios, transportadores y consumidores.
La preocupación radica en la importancia de Buenaventura para el abastecimiento nacional. Por este puerto ingresa el 50 % del trigo importado, el 32 % del maíz y la soya destinados a la producción de alimentos y proteína animal, y el 54 % de las materias primas importadas para fertilizantes.
El gremio advierte que el cobro podría aumentar los costos de importación y exportación y terminar reflejándose en los precios que pagan los colombianos.
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