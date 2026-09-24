Deslizamiento provoca cierre total de la vía entre La Unión y Versalles

Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias de este miércoles 23 de septiembre generó el cierre total de la vía que comunica a La Unión con Sabanazo, en el tramo de la carretera que conduce hacia Versalles, Valle del Cauca.

La emergencia se presentó luego del aguacero registrado en la zona y dejó material sobre la calzada, impidiendo el paso de vehículos por este corredor.

Por ahora, la vía permanece completamente cerrada, mientras se espera la intervención de los organismos encargados de atender la emergencia y adelantar las labores necesarias para recuperar la movilidad.

Las autoridades recomiendan a los conductores y habitantes del sector evitar transitar por este corredor hasta que las condiciones de seguridad estén garantizadas y se confirme su reapertura.