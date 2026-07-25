Mujer con discapacidad visual fue rescatada de una alcantarilla

Una mujer con discapacidad visual fue rescatada por organismos de emergencia luego de caer accidentalmente en una alcantarilla cerca del estadio Pascual Guerrero, en Cali.

La rápida reacción de la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos permitió ubicar a la ciudadana dentro del sistema de alcantarillado y ponerla a salvo tras varios minutos de labores de rescate.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial con varias contusiones, aunque las autoridades informaron que se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los policías que participaron en el rescate permanecieron acompañándola durante su atención médica, brindándole apoyo hasta que su estado de salud fue estabilizado.

La Policía destacó que la intervención fue posible gracias al trabajo coordinado entre los organismos de emergencia y reiteró su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos.