Familia exige investigar muerte de interno en cárcel de Buga

La muerte de Ronal Bernal Pedraza, interno de la Cárcel Distrital de Buga, es materia de investigación luego de que su familia solicitara a las autoridades esclarecer las circunstancias en las que sufrió graves quemaduras mientras permanecía bajo custodia del Estado.

De acuerdo con la información conocida, el recluso resultó lesionado durante la noche del 22 de julio al interior del centro penitenciario. Inicialmente fue atendido en el Hospital San José de Buga y, debido a la gravedad de las heridas, trasladado a la Fundación Valle del Lili, en Cali, donde falleció.

Sus familiares, residentes en Bogotá, señalaron que fueron informados de lo ocurrido mediante una llamada desde el establecimiento carcelario y aseguran que, hasta ahora, no han recibido un informe oficial que explique cómo se produjeron las quemaduras.

Por esta razón, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos competentes adelantar una investigación que permita establecer lo sucedido y determinar si existieron responsabilidades.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, los allegados indicaron que trasladarán el cuerpo a Bogotá para darle sepultura y posteriormente emprenderán las acciones legales que consideren pertinentes.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este caso.