Exministra Sandra Suárez llegará a Prosperidad Social

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como nueva directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de administrar programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Devolución del IVA.

Suárez es publicista y cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard, además de especializaciones en Mercadeo Internacional y Estudios Políticos. En el sector público fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial entre 2002 y 2006, alta consejera presidencial para los programas sociales del Plan Colombia y participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

También tuvo una destacada trayectoria en el sector privado, donde fue vicepresidenta corporativa de Desarrollo de Talento de una empresa multilatina y gerente general de Grupo Semana durante siete años.

Al anunciar su designación, De la Espriella aseguró que Suárez tendrá la misión de convertir al DPS en una entidad “cercana, eficiente y transparente”, enfocada en brindar oportunidades a las familias más vulnerables y contribuir a la superación de la pobreza.