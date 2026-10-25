Mujer acusa a Petro de intercambio de sexo por contratos

Una denuncia publicada por la periodista Vicky Dávila recoge el testimonio de Deicy Jiménez, una joven que asegura haber mantenido una relación íntima con Gustavo Petro y afirma que, durante varios años, recibió contratos en entidades públicas. La denunciante sostiene que estos vínculos habrían estado relacionados con presuntos intercambios de favores sexuales por contratación estatal.

En la entrevista, Jiménez asegura que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente tuvo contratos en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Según su relato, habría conocido a otras 30 o 40 mujeres que, presuntamente, habrían vivido situaciones similares.

La joven también afirma que en algunos encuentros se consumía cocaína y que, en una ocasión, habría comprado y transportado esa sustancia por solicitud del entonces senador. Además, asegura tener conversaciones, fotografías y videos que, según ella, respaldarían parte de sus declaraciones.

Jiménez manifestó temor por su seguridad y pidió que los organismos competentes investiguen los hechos. En la publicación también se mencionan declaraciones del director del Dapre sobre otras mujeres que estarían aportando información relacionada con presuntas irregularidades.

Por ahora, las afirmaciones expuestas corresponden al testimonio de la denunciante y requieren verificación independiente. La existencia de contratos, el posible uso de recursos públicos y las demás conductas señaladas deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Vea la entrevista de Semana completa aquí: