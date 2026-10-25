Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Villa del Río se une para recuperar y embellecer su parque este domingo

Los espacios que compartimos también necesitan de nuestras manos. Este domingo 25 de octubre, los habitantes del barrio Villa del Río, en Tuluá, están invitados a participar en una jornada cívica para recuperar y embellecer el parque del sector.

La actividad se realizará desde las 9:00 a. m., en el parque ubicado en la calle 42, entre las carreras 33 y 34, con el propósito de realizar labores de mantenimiento y pintar las bancas.

La invitación está dirigida a todos los vecinos, quienes podrán llevar implementos para apoyar los trabajos y contribuir al mejoramiento de este espacio comunitario.

La jornada es una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana y promover el cuidado de los lugares de encuentro del barrio.

EL TABLOIDE invita a la comunidad a sumarse a esta actividad y trabajar juntos por un Tuluá más limpio, más bonito y más nuestro.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.