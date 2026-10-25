Villa del Río se une para recuperar y embellecer su parque este domingo

La actividad se realizará desde las 9:00 a. m., en el parque ubicado en la calle 42, entre las carreras 33 y 34, con el propósito de realizar labores de mantenimiento y pintar las bancas.
La invitación está dirigida a todos los vecinos, quienes podrán llevar implementos para apoyar los trabajos y contribuir al mejoramiento de este espacio comunitario.
La jornada es una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana y promover el cuidado de los lugares de encuentro del barrio.
EL TABLOIDE invita a la comunidad a sumarse a esta actividad y trabajar juntos por un Tuluá más limpio, más bonito y más nuestro.
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