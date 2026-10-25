250 militares llegarán al norte del Valle para reforzar la seguridad

La confrontación entre grupos armados por el control territorial mantiene en alerta al norte del Valle del Cauca. Ante el aumento de homicidios y las alertas de seguridad, las autoridades anunciaron el despliegue de una nueva unidad militar para fortalecer las operaciones en esta zona del departamento.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, informó que 250 militares llegarán durante los primeros días de noviembre para combatir a estructuras como el Clan del Golfo y Los Rastrojos, señaladas de mantener una disputa por el control territorial. También anunció la activación de una bolsa de recompensas para quienes suministren información que permita avanzar en las investigaciones.

El despliegue tendrá como punto estratégico el cañón de Garrapatas e incluirá operaciones en sectores de Bolívar, Trujillo y Cerro Azul. Según el general Gabriel Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el Batallón de Operaciones Terrestres número 15 estaría desplegado entre el 1 y el 2 de noviembre.

De manera paralela, el Ejército y la Policía mantendrán controles en corredores viales estratégicos. Entre ellos está la vía que comunica a Ansermanuevo con El Águila, donde ya hay presencia militar ante las alertas por posibles acciones delictivas.

Con estas medidas, las autoridades buscan contener la violencia, reforzar la presencia institucional y recuperar el control territorial en el norte del Valle.