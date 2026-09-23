Carretilleros protestan frente a la Alcaldía de Tuluá y piden acciones rápidas

También reclaman por los comparendos que les imponen al arrojar escombros en lugares no autorizados. Reconocen que lo hacen, pero aseguran que no cuentan con un sitio habilitado donde depositarlos y afirman que la escombrera del municipio presenta un problema legal. Por eso consideran injustas las multas y piden una solución.
Los manifestantes esperan una respuesta del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román sobre la sustitución de los vehículos y el lugar donde podrán disponer los escombros. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento de la Alcaldía frente a esta protesta.
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