Mario Fernando Prado, reconocido columnista de El País, falleció este lunes

Cali perdió a una de sus voces reconocidas en el periodismo y la opinión. Mario Fernando Prado López falleció en la madrugada de este lunes 5 de octubre, dejando una trayectoria ligada a la comunicación, la publicidad y el ejercicio del derecho.

Prado López era abogado, publicista y periodista, además de columnista de El País de Cali. Su trayectoria también estuvo vinculada a la música, pues se desempeñaba como pianista empírico.

De acuerdo con información conocida por medios locales, el comunicador enfrentaba un cáncer agresivo que finalmente provocó su fallecimiento.

Su trabajo en diferentes áreas de la comunicación y su participación en el debate de opinión lo convirtieron en una figura reconocida en Cali, ciudad donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

Su partida deja un vacío entre colegas, lectores y personas que siguieron durante años sus aportes al periodismo y la opinión.