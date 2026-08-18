Más de 6 toneladas de cemento llegan a Tuluá para reconstruir viviendas

La recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto comienza a avanzar en Tuluá con la llegada de 120 bultos de cemento enviados por la Gobernación del Valle del Cauca.

El material, que supera las seis toneladas, será entregado de manera priorizada a familias cuyas viviendas ya fueron inspeccionadas y presentan daños ocasionados por el sismo. La distribución tendrá en cuenta la gravedad de cada caso y las necesidades identificadas durante las visitas técnicas.

En Tuluá ya se han recibido más de 3.800 reportes de posibles viviendas afectadas. De estas, 642 han sido verificadas y presentan daños, mientras que 149 registran afectaciones graves.

La entrega se realiza en coordinación con la Alcaldía de Tuluá, que continúa con el censo y las evaluaciones para determinar qué familias requieren atención prioritaria.

El cemento hace parte de las ayudas que comienzan a llegar para una nueva etapa de la emergencia: pasar de la atención inmediata a la recuperación y reconstrucción de los hogares afectados.