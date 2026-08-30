MinTransporte suspende medida que encarecería las licencias

El Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), que tenían previsto comenzar a funcionar de manera obligatoria desde el próximo 14 de septiembre.

La medida buscaba modificar el proceso para obtener o cambiar de categoría la licencia de conducción, mediante evaluaciones independientes de los centros de enseñanza automovilística.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el costo. Actualmente, sacar la licencia puede tener un valor cercano a $1,4 millones, pero con el nuevo modelo el trámite podría llegar a $2,2 millones, es decir, hasta $800.000 adicionales.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la decisión permitirá revisar la capacidad de los centros registrados, la legalidad del contrato con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y los costos que tendría el nuevo sistema.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente”, señaló la funcionaria.

El modelo contemplaba un examen teórico y dos pruebas prácticas: una en pista cerrada, para evaluar maniobras como frenado, parqueo y arranque, y otra en vía pública, donde se analizaría el comportamiento del aspirante frente al tráfico, las señales, peatones y ciclistas.

Por ahora, la entrada en funcionamiento de los Cale queda suspendida mientras el Gobierno revisa las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del sistema.