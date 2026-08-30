Publican supuesta foto de Maduro desde prisión en Nueva York

Una fotografía que supuestamente muestra a Nicolás Maduro dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, comenzó a circular este domingo a través de una cuenta vinculada al exmandatario venezolano.

La imagen aparece fechada el 25 de junio y está acompañada de un mensaje dirigido a sus familiares, seguidores y, especialmente, a sus nietos. En el texto, Maduro asegura que permanece firme y agradece las oraciones y muestras de solidaridad que ha recibido.

El mensaje también hace referencia a su esposa, Cilia Flores, con quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.

Maduro y Flores comparecieron el pasado 22 de julio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en una audiencia relacionada con los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas que enfrentan.

El proceso ya tiene fecha para el juicio. El juez federal Alvin Hellerstein aprobó un cronograma que establece que las audiencias del juicio comenzarán el 1 de junio de 2027. Antes de esa fecha, la defensa deberá presentar sus primeras mociones formales, previstas para el próximo 2 de septiembre.

La publicación de la supuesta fotografía ocurre además en medio de un nuevo escenario político y económico relacionado con Venezuela, luego del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

El pacto contempla una amplia participación estadounidense en el sector petrolero venezolano y proyecta inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares, de acuerdo con la información divulgada sobre el acuerdo.

Hasta el momento, la fotografía difundida desde la cuenta vinculada a Maduro representa una nueva aparición pública atribuida al exmandatario mientras permanece bajo custodia en Estados Unidos.