Explosivos causan daños en base de empresa de aseo en Popayán

Un nuevo hecho de violencia contra la empresa de aseo Urbaser se registró durante la madrugada de este domingo en Popayán, Cauca, luego de que desconocidos lanzaran artefactos explosivos contra su base de operaciones, ubicada en el sur de la ciudad.

El ataque, ocurrido en horas de la madrugada, no dejó personas heridas, pero sí provocó importantes daños materiales y afectaciones en varios vehículos recolectores que permanecían en las instalaciones.

La situación genera preocupación por una posible afectación en la prestación del servicio de recolección de residuos en la capital caucana. La empresa señaló que está evaluando el impacto que dejó el ataque y que posteriormente informará si se presentan cambios o dificultades en la operación.

Urbaser indicó además que este no sería el primer episodio de violencia que enfrenta. Según la compañía, durante los últimos meses se han registrado situaciones que estarían relacionadas, presuntamente, con exigencias de dinero y extorsiones.

Ante lo ocurrido, la empresa hizo un llamado a las autoridades y a la Fuerza Pública para fortalecer las condiciones de seguridad que permitan a sus trabajadores desarrollar sus labores sin poner en riesgo su integridad.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del ataque y cuáles fueron las circunstancias que lo rodearon, las autoridades deberán determinar también las posibles afectaciones que esta acción pueda generar en el servicio de aseo de Popayán.